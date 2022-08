Atletica, 4×100 femminile in carrozza agli Europei: Italia in finale col 5° tempo, cambi in scioltezza (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia si è qualificata con comodo alla finale della 4×100 femminile agli Europei 2022 di Atletica leggera. Le azzurre staccano il biglietto direttamente per l’atto conclusivo, grazie al terzo posto ottenuto nella prima serie. Il quartetto chiude comodamente in 43.28 alle spalle di Gran Bretagna (42.83) e Spagna (42.95). Senza Dalia Kaddari (stasera in finale sui 200 metri) e Vittoria Fontana, l’Italia ha convinto sulla pista di Monaco (Germania) dove è piovuto durante il riscaldamento e il clima non è certamente estivo. Le azzurre hanno controllato i cambi e gestito la situazione senza strafare, la sensazione è che ci siano margini di miglioramento e che domenica sera ci si possano togliere delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) L’si è qualificata con comodo alladella2022 dileggera. Le azzurre staccano il biglietto direttamente per l’atto conclusivo, grazie al terzo posto ottenuto nella prima serie. Il quartetto chiude comodamente in 43.28 alle spalle di Gran Bretagna (42.83) e Spagna (42.95). Senza Dalia Kaddari (stasera insui 200 metri) e Vittoria Fontana, l’ha convinto sulla pista di Monaco (Germania) dove è piovuto durante il riscaldamento e il clima non è certamente estivo. Le azzurre hanno controllato ie gestito la situazione senza strafare, la sensazione è che ci siano margini di miglioramento e che domenica sera ci si possano togliere delle ...

