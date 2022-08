Rimborsi DAZN: indennizzi agli utenti, come ottenerli (Di giovedì 18 agosto 2022) . I clienti possono beneficiare della restituzione di parte dell’abbonamento mensile. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il disservizio di DAZN continua a tenere banco non solo tra i clienti ma anche tra le alte sfere dei servizi di comunicazione e dei consumatori. Dopo 3 giorni di lamentele Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) . I clienti possono beneficiare della restituzione di parte dell’abbonamento mensile. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il disservizio dicontinua a tenere banco non solo tra i clienti ma anche tra le alte sfere dei servizi di comunicazione e dei consumatori. Dopo 3 giorni di lamentele Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere : Dazn, come ottenere i risarcimenti per i disservizi: il modulo (pdf) per il rimborso - LaVeritaWeb : Dopo il caos sulla trasmissione della prima di campionato il garante scrive all’emittente streaming, che dovrà comu… - sportface2016 : +++#Dazn, interviene l'#AGCOM: 'Fornire chiarimenti urgenti e provvedere celermente a erogare i rimborsi agli utent… - AndreaMaggio76 : #MaggioProvocAutore Blackout #Dazn dopo le scuse i pronti i rimborsi Il Garante per le Comunicazioni (Agcom) chie… - WennerGatta : @AndreCardi @DAZN_IT @AGCOMunica La eventuale multa comminata tra qualche mese da AgCom verrà pagata con i risparmi… -