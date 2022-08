Putin rilancia la ‘Madre eroina’: premi a chi ha almeno 10 figli (Di giovedì 18 agosto 2022) MOSCA – Putin rilancia la ‘Madre eroina’. Tornano dunque il titolo e il premio dell’era sovietica, rilanciato dal presidente russo mentre il Paese è alle prese con il crollo dei tassi di natalità. Lo riporta il giornale The Moscow Times, precisando che il titolo di “Madre eroina” sarà conferito alle donne che generano e crescono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Putin a Scholz e Macron: “Pronto al dialogo con Kiev” Putin attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” La Nato annuncia: “Rafforziamo il sostegno ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 18 agosto 2022) MOSCA –la. Tornano dunque il titolo e ilo dell’era sovietica,to dal presidente russo mentre il Paese è alle prese con il crollo dei tassi di natalità. Lo riporta il giornale The Moscow Times, precisando che il titolo di “Madre eroina” sarà conferito alle donne che generano e crescono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamoa negoziare”a Scholz e Macron: “Pronto al dialogo con Kiev”attacca l’Ucraina, è iniziata la guerra Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” La Nato annuncia: “Rafforziamo il sostegno ...

Agenzia_Ansa : Putin ripristina il titolo onorifico di 'Madre eroina', stabilito nel 1944 per la prima volta dal leader sovietico… - giuanlortista : PUTIN COME MUSSOLINI ? PROMUOBE/PREMIA FAMIGLIE ULTRA NUMEROSE solo per ripopolare la Russia o per prepararsi a gu… - EnricoPascucci : Solo io ho l'impressione che non je la possono fa? - GramsciAG : RT @CatelliRossella: ???????????????Dal formato famiglia al formato coniglia. Putin rilancia la 'Madre eroina', premi a chi ha almeno 10 figli… - CatelliRossella : ???????????????Dal formato famiglia al formato coniglia. Putin rilancia la 'Madre eroina', premi a chi ha almeno 10 fi… -