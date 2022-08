Inflazione sale al 9 | 8% in Unione Europea | ecco in quali Paesi si registrano maggiori rincari

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 agosto 2022) L’è in forte aumento e i dati ultimi pubblicati da Eurostat preoccupano e non poco gli Stati membri dell’. L’Italia è tra imeno colpiti (8,4%), mentre ida record riguardano i Baltici (Estonia 23,2%).al 9,8% in: è record L’e preoccupa gli Stati europei: in zona euro si è passati dall’8,6% di giugno all’8,9% di luglio mentre il dato annuale si è attestato al 9,8% a luglio 2022, rispetto al 9,6% di giugno. I dati sono pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’. Anche dalla Bce si conferma che l’aumento dei prezzi, a luglio all’8,8% nell’Eurozona in un anno, è la ...