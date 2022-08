GUIDA TV 18 AGOSTO 2022 | UN GIOVEDI’ TRA IL MIO VICINO DEL PIANO DI SOPRA | IL GRANDE SALTO E LO SPORT TRA RAI2 E TV8

(Di giovedì 18 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – Il MiodeldiFilm23.25 – Pane e Tulipani Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.10 – Il(1°Tv) Film23.10 – X-Style: Straordinary People Rubrica Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – Europei di Monaco: Atletica Leggera23.00 – La Nottataccia Show 20.25 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.20 – FBI: Most Wanted (1°Tv) Serie Tv 23.05 – Law & Order: Special Victims Unit Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Il Santone Serie Tv21.20 – LaStoria Doc. con Paolo Mieli23.20 – Elezioni Politiche...

