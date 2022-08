Roma, controlli serrati nella periferia est: 5 arresti e 1 denuncia (Di mercoledì 17 agosto 2022) I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito nella periferia est Romana – tra Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Rocca Cencia – numerosi e nuovi controlli mirati a contrastare ogni forma di illegalità e di degrado. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le attività dei Carabinieri hanno portato all’arresto di 5 persone e della denuncia di una sesta. Identificate altre 67 persone e controllati 29 veicoli. Gli arresti In manette sono finiti due cittadini Romani che, nonostante fossero sottoposti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguitoestna – tra Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Rocca Cencia – numerosi e nuovimirati a contrastare ogni forma di illegalità e di degrado. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diMatteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le attività dei Carabinieri hanno portato all’arresto di 5 persone e delladi una sesta. Identificate altre 67 persone e controllati 29 veicoli. GliIn manette sono finiti due cittadinini che, nonostante fossero sottoposti ...

