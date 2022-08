Rabiot blocca il mercato della Juventus, doppio colpo Napoli e cessione dell’Inter: le ultime trattative (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ultimi giorni sul fronte calciomercato, la sessione estiva ha già regalato tanti colpi e le dirigenze sono in contatto per chiudere le ultime operazioni. La prima giornata di campionato ha fornito le prime indicazioni, le squadre in lotta per lo scudetto non hanno fallito all’esordio. Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma hanno conquistato tre punti e presto potrebbero contare su nuovi rinforzi. Continua a muoversi la Juventus. Si è bloccata la trattativa per la cessione di Rabiot al Manchester United, il centrocampista non ha dato ancora l’ok al trasferimento. Frenata, di conseguenza, anche nei colloqui con il Psg per Paredes. E’ tutto fatto, invece, per l’arrivo in attacco di Depay. Il calciatore ha accettato il contratto proposto dai ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ultimi giorni sul fronte calcio, la sessione estiva ha già regalato tanti colpi e le dirigenze sono in contatto per chiudere leoperazioni. La prima giornata di campionato ha fornito le prime indicazioni, le squadre in lotta per lo scudetto non hanno fallito all’esordio., Inter, Milan,e Roma hanno conquistato tre punti e presto potrebbero contare su nuovi rinforzi. Continua a muoversi la. Si èta la trattativa per ladial Manchester United, il centrocampista non ha dato ancora l’ok al trasferimento. Frenata, di conseguenza, anche nei colloqui con il Psg per Paredes. E’ tutto fatto, invece, per l’arrivo in attacco di Depay. Il calciatore ha accettato il contratto proposto dai ...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, SI BLOCCA LA CESSIONE DI #RABIOT ALLO UNITED: RICHIESTE RITENUTE ALTE E GIOCATORE NO… - sportmediaset : Stretta finale per l'arrivo di Depay | Rabiot blocca Parades #Juventus #Depay #Emerson - CalcioWeb : Tutte le ultime trattative sul fronte #calciomercato: la sessione estiva è entrata nella fase finale - muffvns : RT @villaneveismo_: Le richieste di rabiot sono troppo alte e così facendo ci blocca il mercato? Perfetto io ti spedisco in tribuna a calci… - assilemamore : RT @villaneveismo_: Le richieste di rabiot sono troppo alte e così facendo ci blocca il mercato? Perfetto io ti spedisco in tribuna a calci… -