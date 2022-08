Marcell Jacobs e quella festa quasi senza sorrisi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Un anno fa, il primo agosto 2021, che si fosse a Tokyo o qui in Italia o ovunque nel mondo fu lo stesso: si poteva credere davvero ai propri occhi. Perché gli occhi italiani non erano esattamente abituati a vedere un uomo in canottiera azzurra davanti a tutti nei cento metri, per di più soltanto pochi minuti dopo che un altro uomo in canottiera azzurra aveva saltato più alto di tutti (ex equo con Barshim). Non ci si poteva credere, perché nemmeno nelle più belle sparate del matto del paese l’uomo più veloce al mondo e quello che saltava più in alto erano italiani. E invecee Gianmarco Tamberi erano l’uomo più veloce al mondo e quello che saltava più in alto. E per di più alle Olimpiadi. Non poteva essere altro che una gioia assoluta, una di quelle libidini che si sa perfettamente che non ricapiteranno più. Non così almeno, non in un ...