Google, 25 anni di storia e come si è evoluta: un successo preannunciato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un quarto di secolo è ormai trascorso da quando Google registrò il suo primo dominio nel 1997, proponendo al mondo uno strumento di ricerca che consentisse di rintracciare sul web le informazioni desiderate in poco tempo ed in modo accurato. Ripercorriamo le tappe più importanti dei primi 25 anni di vita di Google Search. Il domino di Google.com venne registrato per la prima volta nel 1997, 25 anni fa – ComputerMagazine.itCorreva l’anno 1997. Da circa dodici mesi, due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, stavano lavorando sull’algoritmo “PageRank”, con l’obiettivo di classificare le pagine web principalmente in base alla qualità con cui venivano progettate ed alla quantità di link affidabili che conducevano a scoprirle e a visitarle. Poi, una volta terminata la ricerca e messo ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un quarto di secolo è ormai trascorso da quandoregistrò il suo primo dominio nel 1997, proponendo al mondo uno strumento di ricerca che consentisse di rintracciare sul web le informazioni desiderate in poco tempo ed in modo accurato. Ripercorriamo le tappe più importanti dei primi 25di vita diSearch. Il domino di.com venne registrato per la prima volta nel 1997, 25fa – ComputerMagazine.itCorreva l’anno 1997. Da circa dodici mesi, due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, stavano lavorando sull’algoritmo “PageRank”, con l’obiettivo di classificare le pagine web principalmente in base alla qualità con cui venivano progettate ed alla quantità di link affidabili che conducevano a scoprirle e a visitarle. Poi, una volta terminata la ricerca e messo ...

andrewsword2 : RT @Milena22326900: Google mi ricorda...6 anni fa papà Elio e mamma Carla..sempre presenti con me nel mio ? ???? - WalterNova2 : @ilruttosovrano Nessuno che si chieda se è vera questa notizia! A proposito di vero è verificabile su Google un ita… - Alessandralon1 : RT @kim_capo: La cosa bella del programma di @PossibileIt è che le proposte sono idee portare avanti da anni e non google-copia-incolla fa… - adinolfi_rosa : - Alexia4110234 : RT @ZittaNonSto: VIDEO PUBBLICATO DA @Vitt79209263 in 3 parti, ma per l'importanza del video e il suo contenuto lo pubblico a questo link… -