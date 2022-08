Europei di Nuoto | l’Italia vince il Medagliere | è la prima volta nella storia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma – 13-13-9 è la formazione della gloria italiana. Numeri importanti che rappresentano il conteggio del totale delle medaglie delnelin corsia, aglidi Roma. E per lagli Azzurri delvincono ile diventano campioni continentali con 35 allori. Straordinaria la Nazionale azzurra in questa competizione in casa, che resterà per sempre negli annali dello sport. 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi in bacheca. Sempre protagonisti gli atleti azzurri e inno di Mameli rimbombante costantemente allo Stadio del. Una vittoria totale di un intero movimento italiano: “Complimenti a tutti”. Ha detto Cesare Butini. Al termine dell’ultima giornata, il capitano Fabio ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 sl agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ancora medaglie per i nuotatori delle #Fiammeoro #MargheritaPanziera fa i… - MessiPaola : RT @Eurosport_IT: Dominio Italia ?????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto - graziellacesari : RT @Libero_official: #Ceccon show, ma brilla tutta l'Italia del #nuoto: #Europei #Roma2022, primi nel medagliere con 52 podi. Mai accaduto… -

L'Italia chiude il programma delle gare in vasca aglidicon un'altra medaglia d'oro. È stato un vero e proprio dominio quello della 4x100 mista maschile composta da Thomas Ceccon , Nicolò Martinenghi , Matteo Rivolta e Alessandro Miressi . ..."Oggi sapevo sarebbe stata più dura del solito, infatti va bene così - commenta la campionessa capitolina - Ora la testa è alle vacanze per un po' di relax perchée mondiali così vicini sono ...Nell’ultimo giorno di gare degli Europei nuoto 2022 in corsia, l'Italia ha definitivamente chiuso in testa al medagliere con un bottino importante di 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Per la prima volta, ...Ultima giornata dedicata al nuoto in vasca al Foro Italico di Roma. Gli Europei di nuoto sono LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Argento per Pilato nei 50 rana, Razzetti nei 200 misti… Leggi ...