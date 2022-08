Di Marzio: Raspadori al Napoli per 30-33 milioni, forse venerdì le visite mediche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel corso di Calciomercato l’originale, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “E’ stato il mercoledì del Napoli con il doppio colpo Ndombele e Raspadori. Domani previste le visite mediche per il centrocampista francese. Per Raspadori c’è l’accordo verbale col Sassuolo. Domani dovrebbe arrivare la chiusura con le visite mediche probabilmente venerdì. Le parti si sono venute incontro, c’è stato un lavoro diplomatico importante degli agenti. Alla fine sarà un prestito di 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25 più 5 di bonus: 3 per la qualificazione in Champions e gli altri due legati ai gol e agli assist”. Dai 45 milioni iniziali sparati dal Sassuolo a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel corso di Calciomercato l’originale, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di: “E’ stato il mercoledì delcon il doppio colpo Ndombele e. Domani previste leper il centrocampista francese. Perc’è l’accordo verbale col Sassuolo. Domani dovrebbe arrivare la chiusura con leprobabilmente. Le parti si sono venute incontro, c’è stato un lavoro diplomatico importante degli agenti. Alla fine sarà un prestito di 5con obbligo di riscatto fissato a 25 più 5 di bonus: 3 per la qualificazione in Champions e gli altri due legati ai gol e agli assist”. Dai 45iniziali sparati dal Sassuolo a ...

