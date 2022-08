Covid, le news di oggi. Tasso di positività al 14%, 8.944 nuovi casi e 70 morti. LIVE (Di mercoledì 17 agosto 2022) Calano le persone in terapia intensiva (-2), in salita quelle nei reparti ordinari (+40). I tamponi effettuati sono 63.549. Galli: "Numeri bassi? Cautela, banco di prova rientro da vacanze". Il Ceo di Pfizer Bourla positivo: si cura con Paxlovid, la pillola prodotta dalla sua stessa azienda. Positiva anche la first lady statunitense Jill Biden Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 agosto 2022) Calano le persone in terapia intensiva (-2), in salita quelle nei reparti ordinari (+40). I tamponi effettuati sono 63.549. Galli: "Numeri bassi? Cautela, banco di prova rientro da vacanze". Il Ceo di Pfizer Bourla positivo: si cura con Paxlovid, la pillola prodotta dalla sua stessa azienda. Positiva anche la first lady statunitense Jill Biden

