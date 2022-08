Brescia | fuori pericolo il bambino di 2 anni colpito da un proiettile vagante a Ferragosto

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Buone notizie dall’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. I medici hanno dichiaratoil bimbo di dueda unnella serata dia Cortefranca, nelno. Secondo quanto si apprende, il piccolo potrebbe lasciare la terapia intensiva già oggi. Era stato operato nella notte tra lunedì e martedì. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto quella sera: indagata per lesioni gravissime la guardia giurata di 46che avrebbe sparato, attualmente a piede libero. Indagate anche le due persone che erano con lui e che, secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni, avrebbero sparato a turno. Ora dovranno rispondere di di danneggiamenti, ...

Tanto che è stato dichiarato pericolo dai medici. La ricostruzione degli eventi . L'esito di ... Il fatto è avvenuto a Corte Franca , in provincia di. Secondo la ricostruzione degli ...È fuori pericolo il bimbo di due anni colpito da un proiettile vagante sparato da una guarda giurata nella serata di Ferragosto a Corte Franca, nel Bresciano. Il piccolo, che nella notte tra lunedì e martedì è stato operato al Papa Giovanni di Bergamo, potrebbe lasciare la terapia intensiva ...