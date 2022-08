Altro che polo della serietà, Renzi che attacca il virologo Crisanti sul Covid sembra il sosia di Salvini (Di mercoledì 17 agosto 2022) Povero terzo polo (che poi sarebbe il quarto): il primo giorno in cui Matteo Renzi prova a raggranellare qualche voto finisce come al solito per combinare un pasticcio e la coppia Renzi-Calenda si avvita su una pessima figura che li mette nel cassetto dove finiscono i Salvini. Renzi contro Crisanti sul Covid La giornata inizia con il solito Salvini che prova a grattare gli intestini dei no vax attaccando il virologo Crisanti, candidato tra le fila del Pd. Crisanti non si fa pregare e risponde per le rime, ricordando al leader della Lega che “se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e oggi saremmo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Povero terzo(che poi sarebbe il quarto): il primo giorno in cui Matteoprova a raggranellare qualche voto finisce come al solito per combinare un pasticcio e la coppia-Calenda si avvita su una pessima figura che li mette nel cassetto dove finiscono icontrosulLa giornata inizia con il solitoche prova a grattare gli intestini dei no vaxndo il, candidato tra le fila del Pd.non si fa pregare e risponde per le rime, ricordando al leaderLega che “se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime dial posto di 140mila e oggi saremmo ...

