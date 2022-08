Terra Amara anticipazioni dal 16 agosto al 19 agosto 2022 | la trama di oggi e di questa settimana

ItsLucyEm : Terra Amara, trame turche: Demir caccia via Gaffur e Saniye dalla tenuta - redazionetvsoap : #terraamara #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - Okjosley : @lorenzojova 4 maggio 2022 Chi distrugge i nidi del fratino nelle nostre riserve? Sono i cinghiali i maggiori preda… - fashionsoaptv : Terra Amara anticipazioni 17 agosto: il feroce scontro tra Demir e Yilmaz - fashionsoaptv : Terra Amara, cambio orario da lunedì 22 agosto 2022 -

Spoiler: Yilmaz e Zuleyha hanno un drammatico dialogo! Saniye confida a Gaffur di essere incinta. Tornato alla villa, Demir parla con Zuleyha per cercare di capire i motivi del suo ...... Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto spettatori (%); Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori (%); Canale 5:ha avuto un ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Tutte le anticipazioni della puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 16 agosto 2022 su Canale 5, per la prima volta ...