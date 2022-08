Ma quale flat tax, sul fisco ha ragione Meloni. Scrive Polillo (Di martedì 16 agosto 2022) Da quando si è cominciato a parlare di flat tax, la tassa piatta che dovrebbe rivoluzionare l’erario italiano, la pressione fiscale, in Italia, è aumentata di 1,5 punti di Pil. Passando dal 41,8 per cento del Pil del 2017, al 43,4. Che poi altro non è che il valore del 2013, quando l’economia, ma soprattutto la società italiana, usciva dalle grinfie di Mario Monti, con la sua politica tutta “lacrime e sangue”. Eterogenesi dei fini? Anche, ma soprattutto il velleitarismo di determinate posizioni. Vale a dire il voler prescindere in nome di un’astrattezza teorica, pure condivisibile, dalle reali condizioni del Paese. Che alla fine si impongono, costringendo politici ed opinionisti a rapide marce indietro non sempre dichiarate. E allora, invece di alimentare ulteriormente la polemica, sarebbe bene cambiare metodo. Abbandonare il cielo della teoria, per partire dalle ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) Da quando si è cominciato a parlare ditax, la tassa piatta che dovrebbe rivoluzionare l’erario italiano, la pressione fiscale, in Italia, è aumentata di 1,5 punti di Pil. Passando dal 41,8 per cento del Pil del 2017, al 43,4. Che poi altro non è che il valore del 2013, quando l’economia, ma soprattutto la società italiana, usciva dalle grinfie di Mario Monti, con la sua politica tutta “lacrime e sangue”. Eterogenesi dei fini? Anche, ma soprattutto il velleitarismo di determinate posizioni. Vale a dire il voler prescindere in nome di un’astrattezza teorica, pure condivisibile, dalle reali condizioni del Paese. Che alla fine si impongono, costringendo politici ed opinionisti a rapide marce indietro non sempre dichiarate. E allora, invece di alimentare ulteriormente la polemica, sarebbe bene cambiare metodo. Abbandonare il cielo della teoria, per partire dalle ...

