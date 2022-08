LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Giupponi nella marcia, Fantini, Sabbatini, Iapichino e i siepisti in finale (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’orario della semifinale e della finale di Jacobs 13.40 Primo errore della gara di Dario Dester a 4.80: troppo lento l’ingresso. 13.37 Fuori Helcelet: adesso è il turno di Dario Dester a 4.80. 13.36 Eliminato Roe che accumula 790 punti con il suo 4.60. 13.35 L’olandese Roosen vola a 4.70 al terzo tentativo. 13.33 Rischia anche il ceco Helcelet: già a questa misura ci potrebbe essere tanta selezione. 13.31 A rischio eliminazione il norvegese Roe: due errori a 4.70. 13.29 A 4.70 nell’asta del decathlon Skotheim, Wiesiolek e Samuelsson. Fra poco torna in gara Dario Dester a 4.80. 13.26 Tra poco inizierà anche la qualificazione del Gruppo B del martello femminile: Sara Fantini ha già centrato la finale. 13.24 Tramite ripescaggio sono in ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’orario della semie delladi Jacobs 13.40 Primo errore della gara di Dario Dester a 4.80: troppo lento l’ingresso. 13.37 Fuori Helcelet: adesso è il turno di Dario Dester a 4.80. 13.36 Eliminato Roe che accumula 790 punti con il suo 4.60. 13.35 L’olandese Roosen vola a 4.70 al terzo tentativo. 13.33 Rischia anche il ceco Helcelet: già a questa misura ci potrebbe essere tanta selezione. 13.31 A rischio eliminazione il norvegese Roe: due errori a 4.70. 13.29 A 4.70 nell’asta del decathlon Skotheim, Wiesiolek e Samuelsson. Fra poco torna in gara Dario Dester a 4.80. 13.26 Tra poco inizierà anche la qualificazione del Gruppo B del martello femminile: Saraha già centrato la. 13.24 Tramite ripescaggio sono in ...

