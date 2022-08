(Di martedì 16 agosto 2022) Il campione del mondo di Formula 1, Nico, nel corso di un’intervista concessa ‘Welt am Sonntag’, ha parlato del possibile arrivo delle donne del principaleautomobilistico: “Dobbiamo promuovere maggiormente le donne negli sport motoristici, anche in Formula 1. C’è bisogno di un sostegno finanziario e filosofico da parte di tutti. Le atlete devono essere sostenute e devono credere in sé stesse, senza combattere la battaglia da sole. I genitori devono sapere che vale la pena investire sulle loro figlie. Ladegli uomini nonquasi mai un. Il resto è talento, esperienza, tecnica e soprattutto forza mentale. I piloti piccoli e leggeri sono addirittura avvantaggiati rispetto a quelli alti e pesanti. Come padre di due ...

F1, Rosberg: "Siamo possibilità a ragazze nel circus, presunta superiorità fisica non gioca un ruolo" Il campione del mondo di Formula 1, Nico Rosberg, nel corso di un'intervista concessa 'Welt am Sonntag', ha parlato del possibile arrivo delle donne del principale circus automobilistico: "Dobbiamo ...Il campione del mondo 2016 si augura di poter presto vedere una ragazza in pista, ritenendo che vi siano tutte le condizioni per una simile circostanza ...