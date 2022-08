Elezioni politiche 2022, notizie in diretta. Renzi: «Scelte di Letta sono dettate dal rancore». Lotti: «Escluso per scelta politica» (Di martedì 16 agosto 2022) Elezioni politiche 2022, le ultime notizie in diretta. Con 3 voti contrari e 5 astenuti, la Direzione nazionale del Pd ha approvato ieri sera le liste per le candidature in vista delle prossime... Leggi su ilmattino (Di martedì 16 agosto 2022), le ultimein. Con 3 voti contrari e 5 astenuti, la Direzione nazionale del Pd ha approvato ieri sera le liste per le candidature in vista delle prossime...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - zlatanradu : RT @LaStampa: Giorgia Meloni nel 1996 a 19 anni: 'Mussolini è stato un buon politico, il migliore degli ultimi 50 anni' - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Giorgia Meloni nel 1996 a 19 anni: 'Mussolini è stato un buon politico, il migliore degli ultimi 50 anni' -