Elezioni, gli esperti Covid "in campo": Crisanti e Lopalco corrono con il centrosinistra - Bassetti "in panchina" (Di martedì 16 agosto 2022) Il microbiologo è capolista nella circoscrizione Europa per il Pd, l'ex assessore alla Sanità in Puglia figura tra le liste di Articolo Uno. Smentisce l'ingresso in politica l'infettivologo genovese, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 agosto 2022) Il microbiologo è capolista nella circoscrizione Europa per il Pd, l'ex assessore alla Sanità in Puglia figura tra le liste di Articolo Uno. Smentisce l'ingresso in politica l'infettivologo genovese, ...

AlexBazzaro : Carlo, #Credo pure tu abbia capito che non funziona più. Stavolta gli italiani voteranno. E non basterete tu e il t… - gparagone : In Italia i salari sono tra quelli cresciuti meno dopo l'entrata nell'Euro. Solamente adesso, con le #elezioni all… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - RitaFrazzoni : @Mov5Stelle Se rivedessero i regolamenti di Camera e Senato e gli emolumenti ed i benefici dei parlamentari venisse… - Andreaf2008F : RT @Ste_Mazzu: Il senso della democrazia che ormai alberga nei parlamentari: più che il collegio sicuro, dal capo vorrebbero direttamente i… -