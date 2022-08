E la chiamano estate: un tuffo in Costiera tra batteri fecali e pesciolini (Di martedì 16 agosto 2022) Caldo record e bombe d’acqua. Covid che vira, turismo infestante e prezzi alle stelle. Che estate di m… Il mare non bagna la Costa d’Amalfi. Quello scenario che fece da sfondo alla storia d’amore poco clandestina fra Jacqueline Kennedy e Gianni Agnelli oggi si fa fatica a riconoscere. E per completare il quadretto post-ferragostiano una concentrazione di enterococchi intestinali, che sono batteri spia della contaminazione con acque fecali. Ossia da Napoli in giù, lungo la Costiera sorrentina e amalfitana i turisti si fanno il bagno nella propria cacca. A macchia di leopardo sono comparsi fino alle coste della Sicilia divieti di balneazione. Il Wwf fa la sua parte di Cassandra e nessuno gli dà retta. Già da maggio in uno dei loro monitoraggi periodici per la protezione ambientale aveva segnalato la presenza di scarichi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Caldo record e bombe d’acqua. Covid che vira, turismo infestante e prezzi alle stelle. Chedi m… Il mare non bagna la Costa d’Amalfi. Quello scenario che fece da sfondo alla storia d’amore poco clandestina fra Jacqueline Kennedy e Gianni Agnelli oggi si fa fatica a riconoscere. E per completare il quadretto post-ferragostiano una concentrazione di enterococchi intestinali, che sonospia della contaminazione con acque. Ossia da Napoli in giù, lungo lasorrentina e amalfitana i turisti si fanno il bagno nella propria cacca. A macchia di leopardo sono comparsi fino alle coste della Sicilia divieti di balneazione. Il Wwf fa la sua parte di Cassandra e nessuno gli dà retta. Già da maggio in uno dei loro monitoraggi periodici per la protezione ambientale aveva segnalato la presenza di scarichi ...

