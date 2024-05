Mattarella - evitare operazioni militari a Rafah

Hamas ha annuncia to su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani “in seguito a un bombardamento sionista”, rendendo noti per ora i nomi di tre delle sette vittime: Haim Gershon Perri, Yoram Itach Metzger e Amiram Israel Cooper. Hamas ha aggiunto ...

M.O, Mattarella con Guterres: evitare operazioni militari a Rafah - (askanews) - "Va evitato un ulteriore aggravamento della situazione. Mi unisco all'appello del Segretario Generale Guterres affinché siano evitate operazioni militari a Rafah per la drammaticita' ...

Gaza: Hamas accetta la proposta dei mediatori sul cessate il fuoco, Israele non conferma - Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco effettuata dai mediatori di Egitto e Qatar per porre fine a sette mesi di guerra con Israele. Il suo capo politico, Ismail Haniyeh, ha dato la notizia in ...

Inchiesta plusvalenze Roma, Pallotta e la vecchia dirigenza rischiano il processo. Nessuna accusa per i Friedkin - L'ex presidente della Roma James Pallotta rischia di finire a processo. La Procura capitolina infatti ha chiuso le indagini sul caso delle plusvalenze dell' As Roma: nell'atto compaiono i nomi di Pall ...