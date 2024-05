Internazionali BNL d’Italia 2024 | fuori al primo turno Trevisan e Pigato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Niente da fare per le prime due azzurre impegnate sui campi del Foro Italico neldel tabellone principale degliBNL. Martina, ultima in ordine cronologico, saluta già all’esordio contro la numero 41 del circuito, la kazaka Yulia Putintseva, cedendo col punteggio di 6-3 6-4. La specialista della terra rossa, scivolata alla posizione numero 87 del ranking, ha lottato per quanto ha potuto, ma si è dovuta arrendere sotto i colpi possenti della forte giocatrice di origini russe, nel pieno della sua maturità tennistica. In mattinata, esce di scena anche Lisa. La numero 318 a livello Wta era attesa da un impegno non particolarmente ostico contro la statunitense Shelby Rogers, precipitata alla posizione numero 398 del ...