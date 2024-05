Parigi 2024 | Cio utilizzerà intelligenza artificiale per proteggere atleti dagli abusi online

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 mag. (Adnkronos) – Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio)un sistema di monitoraggio basato sull’(Ai) pere funzionarialle Olimpiadi e Paralimpiadi delche si terranno aquest’estate. Il sistema monitorerà migliaia di account su tutte le principali piattaforme di social media e in più di 35 lingue in tempo reale, ha spiegato il Cio. “Qualsiasi minaccia identificata verrà segnalata, in modo che i messaggi offensivi possano essere gestiti in modo efficace dalle piattaforme di social media pertinenti – in molti casi prima ancora che l’atleta abbia avuto la possibilità di vedere l’abuso”, ha affermato il ...