10eLotto - il 9 è straordinario | 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 7 maggio 2024), il 9 è: un colpo strabiliante che ha regalatoad un fortunato vincitore. Ma non è finita qui. Ecco quello che è successo Non solo il Lotto, come vi abbiamo spiegato più volte. Ma anche e soprattutto ILnel corso dell’ultimo periodo è davvero ricco di sorprese. Giocate straordinarie, di pochi, che si trasformano anche in veri e propri soldi che possono cambiare la vita. Ed è di una di queste vincite che adesso andiamo a parlare., il colpo è(AnsaFoto) – Ilveggente.itNel corso di una delle ultime estrazione è stato il Piemonte una delle regioni baciate dalla fortuna così come viene riportato da Agimeg.it. Nel Nord-Ovest italiano la Dea Bendata ha deciso di fermarsi e di regalare ...