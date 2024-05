Regione Lazio - 9 700 assunzioni in sanità in due anni

(Di martedì 7 maggio 2024) Il presidente dellaFrancesco Rocca ha annunciato oggi pomeriggio ai sindacati il piano di2024-2025, che rappresenta la sua volontà di potenziare il Servizio sanitario regionale: si tratta di 8.158 nuovea tempo indeterminato per il biennio 2024-2025 (di cui 6.843 autorizzazioni per il 2024 e 1315 nuoveper il Giubileo 2025) oltre alle 1541 stabilizzazioni per l'anno in corso. Il maxi-investimento, pari a 466 milioni di euro nel prossimo biennio. "Un aumento vertiginoso per ladel- spiega la- +17%, che riduce il precariato e abbraccia le nuove generazioni".

