Pubblicità occulta in tv - Ricci all' assalto | chi mette nel mirino

(Di martedì 7 maggio 2024) Antonioprende di mira la "belva" Francesca Fagnani declassata a "merla", ma non lesina stoccate a Chiara Ferragni, Piero Fassino e non solo. Il "papà" di Striscia la notizia parla in una intervista a Chi in edicola dall'8 maggio in cui analizza la realtà con la consueta ironia corrosiva. Sulla presuntadi gioielli da parte della conduttrice di Belve, evidenziata dal Tg satirico,dice: "A me la Fagnani sta simpatica e la trovo molto brava. Ritengo da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo. La Fagnani indossa i gioielli senza citare il brand, perché non può, allora il brand, sui suoi canali, la ringrazia per averli indossati e lei'mi piace'. Ma non lo dico io, lo dice l'Ordine dei giornalisti: i giornalisti non possono ...