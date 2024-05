Gengaro | Laura Nargi Sindaco? Alice nel paese delle Meraviglie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dispiace molto umanamente per Gianluca Festa, mi dispiace per la sua famiglia. Avrei voluto competere con lui, mache oggi punta a candidarsi adi Avellino mi sembra più una specenel”. Così il candidatodel campo largo, Antonio, sollecitato dai cronisti a commentare gli ultimi sviluppi giudiziari e politici, con la conferma degli arresti domiciliari per Gianluca Festa e la immediata discesa in campo come aspirantedella sua ex vice. “In questi anni lei e tutti quelli che sono stati con ilnon si sono accorti di niente. Non hanno visto, non hanno sentito, non hanno ...