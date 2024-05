Tennis | Internazionali Subito eliminate Trevisan e Pigato

(Di martedì 7 maggio 2024) La toscana si è arresa a Putintseva, la lombarda a Rogers ROMA - Martinae Lisaescono di scena al primo turno deglifemminili. La toscana si è arresa per 6-3 6-4 alla kazaka Yulia Putintseva, mentre la lombarda ha ceduto per 6-1 6-0 alla statunitense Shelby Rogers. -

Martina Trevisan se la vedrà contro Yulia Putintseva nel match valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. L’azzurra, sfruttando il fattore casalingo, prova a uscire da un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Non risponde di rovescio Putintseva. 15-15 Rovescio carico, scappa il dritto a Putintseva. 1-0 Break della toscana! Comanda ancora molto bene sin dalla risposta Trevisan e chiude col dritto. 40-A ...

