30 maggio riunione tra De Laurentiis - Chiavelli e Manna Il Napoli è in seria difficolt - ma…

Serie A, l'ex presidente Dal Pino: "De Laurentiis avrebbe potuto essere un genio, si deve accontentare di essere quasi santo con lo scudetto a Napoli" - Serie A, l'ex presidente Dal Pino: "De laurentiis avrebbe potuto essere un genio, si deve accontentare di essere quasi santo con lo scudetto a napoli" - Tre giorni prima del voto decisivo le due si defilarono. Errare humanum est». E perseverare disumanum ovest. De laurentiis «Avrebbe potuto essere un genio. Si deve accontentare di essere soltanto ...

"Aurelio, prendilo: diventerà il leader del Napoli". De Laurentiis non affondò il colpo - "Aurelio, prendilo: diventerà il leader del napoli". De laurentiis non affondò il colpo - Carlo Ancelotti consigliò un super acquisto al presidente azzurro Aurelio De laurentiis, ma considerati i costi dell'operazione, saltò tutto.

Udinese-Napoli 1-1, il senso del fallimento: Calzona ha perso le parole - Udinese-napoli 1-1, il senso del fallimento: Calzona ha perso le parole - Anche lui conta i minuti. Non come faceva Luciano Spalletti nella scorsa primavera, aspettando che arrivasse il punto decisivo per festeggiare il terzo scudetto. No, Francesco Calzona detto ...