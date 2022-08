Cortefranca | bambino colpito da un proiettile vagante | è grave

(Di martedì 16 agosto 2022) È ricoverato in condizioni critiche undi tre anni che è stato raggiunto da unesploso in strada da una guardia giurata. È accaduto lunedì sera ain provincia di Brescia.

È accaduto ieri sera a Corte Franca in provincia di Brescia. Il bambino, che farà due anni a ottobre, era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Ancora da capire perché la guardia giurata, che è un vicino, ha sparato. È accaduto lunedì sera a Corte Franca in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile. Ancora da capire perché la guardia giurata, che è un vicino, ha sparato. Guardia giurata spara un colpo di pistola in strada e ferisce un bambino di tre anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.