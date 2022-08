Chi è William Ruto | nuovo presidente del Kenya

(Di martedì 16 agosto 2022) Salvo colpi di scena all’ultimo momento, il vicedel, si insedierà il prossimo 30 agosto comecapo di Stato del Paese. Ha vinto le elezioni presidenziali del 9 agosto, raccogliendo il 50,5% dei voti. A comunicarlo è stata la Commissione elettorale indipendente ieri sera, in un clima di alta tensione, tra pesanti accuse di brogli e irregolarità nel voto. Infatti, quattro dei sette membri della commissione si sono rifiutati di controfirmare l’annuncio dei risultati. “È una serata magnifica. Tutto il potere sovrano appartiene al popolo del”, ha dettodopo l’annuncio della vittoria, sottovalutando al tempo stesso le denunce.ha aggiunto di voler essere “ildi tutti”, per un ...

L'ULTIMO INCONTRO L'ultima volta, i due fratelli, il principee il principe Harry, non si ... C'è anchesostiene che all'inizio di agosto la regina aveva invitato Harry e Meghan a unirsi a ...Ecco loro vita da studenti "qualsiasi" Louis di Cambridge non seguirà le orme (scolastiche) di George e Charlotte George, Charlotte e Louis di Cambridge: eccosi occupa di loro (quandoe ... Raila Odinga e William Ruto, chi sono i due leoni della politica del Kenya — L'Indro Tensione a Nairobi e accuse contro il vincitore che era osteggiato dal leader uscente Kenyatta che, dopo averlo sconfessato come vice, aveva appoggiato il rivale Odinga ...Vicepresidente del governo uscente, ha raccolto il 50,49% dei voti. La commissione elettorale si è divisa sul voto, 4 giudici su 7 lo hanno dichiarato "opaco" ...