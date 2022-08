Che Smacco Per Anna Pettinelli: Il Suo Ex Ha Già Un’Altra! (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex fidanzato di Anna Pettinelli ha già ritrovato l’amore, a distanza di pochi mesi dalla fine della storia con la speaker radiofonica. Proprio Stefano Macchi e la sua nuova fiamma sono usciti allo scoperto in queste ultimissime ore e lo hanno fatto postando un tenero scatto pubblicato ovviamente su Instagram. Ecco tutto gli aggiornamenti! Stefano Macchi ha già dimenticato Anna Pettinelli: ecco chi è la nuova fidanzata Anna Pettinelli e Stefano Macchi non stanno più insieme. Questo è certo. Era lo scorso aprile quando la Pettinelli, a Verissimo, aveva fatto intendere che tra lei e l’allora fidanzato le cose non stavano andando bene. Poi a fine giugno, durante una chiacchierata con Maurizio Costanzo, la speaker radiofonica aveva confermato la fine della relazione. ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 16 agosto 2022) L’ex fidanzato diha già ritrovato l’amore, a distanza di pochi mesi dalla fine della storia con la speaker radiofonica. Proprio Stefano Macchi e la sua nuova fiamma sono usciti allo scoperto in queste ultimissime ore e lo hanno fatto postando un tenero scatto pubblicato ovviamente su Instagram. Ecco tutto gli aggiornamenti! Stefano Macchi ha già dimenticato: ecco chi è la nuova fidanzatae Stefano Macchi non stanno più insieme. Questo è certo. Era lo scorso aprile quando la, a Verissimo, aveva fatto intendere che tra lei e l’allora fidanzato le cose non stavano andando bene. Poi a fine giugno, durante una chiacchierata con Maurizio Costanzo, la speaker radiofonica aveva confermato la fine della relazione. ...

QsvsFk : @ElonMusk4ever @boni_castellane Oltretutto c'è da dire anche un'altra cosa, ammettere di aver sbagliato fin'ora per… - claudicantep : Se fosse vero sarebbe uno smacco verso tutti gli italiani. Per la serie “facciamo quello che vogliamo”… - Soutine17 : RT @OSINTI1: Vedano. Questa esibizione è un vero smacco per i soldati inviati al fronte che devono combattere in situazioni pietose e con a… - verd44766903 : @ChuckieeTheDoll Che smacco diocane - OSINTI1 : Vedano. Questa esibizione è un vero smacco per i soldati inviati al fronte che devono combattere in situazioni piet… -