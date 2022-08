Verso Verona-Napoli: le probabili formazioni per oggi alle 18:30 (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel giorno di ferragosto fa il suo esordio in questo nuovo campionato il Napoli di Luciano Spalletti, sicuramente non con la sua rosa definitiva per questa stagione. Il primo valzer verrà ballato dalla squadra azzurra contro il Verona al Bentegodi e si attende di vedere come approccerà alla Serie A questo Napoli rivoluzionato. Tanti, infatti, sono stati gli addii importanti in casa azzurra, partendo da Insigne e passando per Ospina, Koulibaly e Dries Mertens, ma tanti sono stati anche gli innesti, alcuni dei quali potrebbero partire titolari già da subito. Il ds Cristiano Giuntoli ha portato in maglia azzurra il terzino Olivera, l’esterno Kvaratskhelia, i difensori Ostigard e Kim Min-Jae, il portiere Sirigu e per ultimo l’attaccante Giovanni Simeone. Nella trasferta a Verona sarà però assente ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel giorno di ferragosto fa il suo esordio in questo nuovo campionato ildi Luciano Sptti, sicuramente non con la sua rosa definitiva per questa stagione. Il primo valzer verrà ballato dalla squadra azzurra contro ilal Bentegodi e si attende di vedere come approccerà alla Serie A questorivoluzionato. Tanti, infatti, sono stati gli addii importanti in casa azzurra, partendo da Insigne e passando per Ospina, Koulibaly e Dries Mertens, ma tanti sono stati anche gli innesti, alcuni dei quali potrebbero partire titolari già da subito. Il ds Cristiano Giuntoli ha portato in maglia azzurra il terzino Olivera, l’esterno Kvaratskhelia, i difensori Ostigard e Kim Min-Jae, il portiere Sirigu e per ultimo l’attaccante Giovanni Simeone. Nella trasferta asarà però assente ...

sscnapoli : In viaggio verso Verona ?? ?? #ForzaNapoliSempre - NapoliFansDE : RT @sscnapoli: In viaggio verso Verona ?? ?? #ForzaNapoliSempre - ultimora_pol : #Elezioni2022 Flavio #Tosi verso la candidatura nell'uninominale di Verona in quota Forza Italia. @ultimora_pol - ultimora_pol : #Elezioni2022 A Verona pronta una pattuglia di Zaiani pronti a entrare nelle liste: sarebbero #Bocchi, #Fedini e… - 100x100Napoli : [VIDEO] Napoli: la fiducia dei tifosi ‘viaggia’ verso Verona -