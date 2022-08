Sono tanti i fari trasformati in hotel speciali per una vacanza in cima al mondo (Di lunedì 15 agosto 2022) Quanti film hanno utilizzato il fascino dei fari per le loro scene madri? Questi avamposti di civiltà in mezzo al mare o su alte coste possiedono indubbiamente un fascino fuori dal tempo, in grado di attirare turisti e sognatori, ma non senza ogni comfort. Da quelli arroccati a picco sul mare a quelli che svettano sui promontori di piccole isolette, tutti Sono nati per segnalare ai naviganti ostacoli e pericoli avvicinandosi ai tratti di costa. Sostituiti progressivamente da radiofari più precisi, per non cadere in rovina hanno saputo evolversi in mete turistiche e a volte in hotel di charme. Come quelli che proponiamo in questa gallery. Dormire nei fari più ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 agosto 2022) Quanti film hanno utilizzato il fascino deiper le loro scene madri? Questi avamposti di civiltà in mezzo al mare o su alte coste possiedono indubbiamente un fascino fuori dal tempo, in grado di attirare turisti e sognatori, ma non senza ogni comfort. Da quelli arroccati a picco sul mare a quelli che svettano sui promontori di piccole isolette, tuttinati per segnalare ai naviganti ostacoli e pericoli avvicinandosi ai tratti di costa. Sostituiti progressivamente da radiopiù precisi, per non cadere in rovina hanno saputo evolversi in mete turistiche e a volte indi charme. Come quelli che proponiamo in questa gallery. Dormire neipiù ...

pdnetwork : Tanti Comuni italiani sono devastati da bombe d’acqua, inondazioni e frane. Il PNRR ha previsto fondi per fronteggi… - borghi_claudio : È solo l'inizio. Vanno convinti tutti gli indecisi e sono ancora tanti. Io ci #credo - fattoquotidiano : Ci sono tanti motivi per cui vale la pena abbonarsi ad un giornale, ce n'è uno in più per abbonarsi a il Fatto Quot… - valeangelsback : RT @liliaragnar: Mi stanno dicendo amici americani che sono talmente tanti i deceduti post V,che le assicurazioni devono sborsare quantità… - bchiappalone : RT @SimoneMoriOff: E sono 46. Ho amato ogni istante della mia vita e continuerò ad amarla senza riserve, senza chiederle nulla in cambio, m… -