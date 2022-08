Le pagelle del Benevento – Tello la combina grossa | a Caserta non riescono i cambi

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Una sconfitta che fa male. Ilperde 1-0 al Ciro Vigorito con il Cosenza all’esordio nel campionato di serie B. Ledei giallorossi: Paleari 5,5: Incerto in uscita alta nel primo tempo, prova il miracolo sul retropassaggio dima non gli riesce. Evita il raddoppio rossoblu grazie a un pizzico di fortuna sulla conclusione di Florenzi. Letizia 5,5: Tra i protagonisti di un avvio sprint che però non si traduce nel vantaggio sperato. Nella ripresa cala vistosamente. (29’st El Kaouakibi 5: lento e impacciato, venti minuti da dimenticare) Glik 6: Va vicino al gol dopo soli 10 minuti, dietro se la cava bene nelle letture e negli anticipi. Barba 5,5: Qualche tentennamento di troppo anche da parte sua e diversi errori nell’impostazione. Ma tutto sommato rischia ...

