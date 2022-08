La Mantide nuova serie Canale 5 | primo promo | prossimamente in onda

(Di lunedì 15 agosto 2022) Vi avevamo detto qualche giorno fa, che a fine estate sarebbe arrivata su5 unafrancese. E oggi, Mediaset ha ufficializzato la notizia. Dai canali social infatti, è arrivato il, che probabilmente andrà innei prossimi giorni anche su5. La Mante, arriva in Italia con il titolo La, è questa lafrancese scelta da Mediaset. Unache ci regalerà intrighi, misteri ma soprattutto omicidi. La protagonista dellaLainfatti, è una serial killer che è stata arrestata e sta scontando la sua pena. La donna, potrebbe però essere di aiuto alla polizia. Il motivo? Un serial killer ( che potrebbe ...

E così, in attesa dellastagione televisiva che porterà nuove fiction italiane, Mediaset ... Questa donna, Jeanne Deber, è stata definita La Mante, ovvero la. Ormai la donna si trova in ......della stazione di Torino Porta, dove è stato drogato ed ha perso i sensi. Ricoverato all'Umberto I di Torino, una volta sveglio l'amara sorpresa: la sua collezione era sparita con la ''. ...La mantide alla Brianza, accusata di aver drogato e rapinato sei uomini, è finita in ospedale dopo l'arresto: avrebbe perso 7 chili ...Tutto sulla nuova serie tv francese: chi sono gli attori e quando inizia Negli ultimi mesi Canale5, dopo aver offerto diverse fiction di produzione ...