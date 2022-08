Depay Juventus, fumata bianca a breve? La situazione (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Barcellona vorrebbe concludere in fretta con la Juventus per quanto concerne il possibile arrivo in bianconero di Depay Potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva per quanto riguarda la trattativa Depay Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona ha fretta di chiudere con i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Barcellona vorrebbe concludere in fretta con laper quanto concerne il possibile arrivo in bianconero diPotrebbe arrivare ladefinitiva per quanto riguarda la trattativa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona ha fretta di chiudere con i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

