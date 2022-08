Dazn | ora la Serie A alza la voce | ' Danno irreparabile | diteci come pensate di risolvere'

pdnetwork : Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso,… - antonio_gaito : #DAZN ancora problemi: prima disconnessioni da tutti i dispositivi, ora app fuori servizio. Dopo un anno si peggior… - raffaellapaita : Ieri nella qualità di Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni sono intervenuta sui gravis… - IpaMatt : RT @uomo_ragno: Il problema, @SerieA, è che non c'è concorrenza. Prima era così con #Sky, ora con #Dazn. Se il pacchetto completo con tutte… - sandraveneto17 : RT @ilciccio67: Nella stagione in cui #DAZN ha pensato di bullizzare i suoi utenti facendo pagare un prezzo assolutamente inadeguato per il… -

I motivi dei disservizi Ma cosa c'è alla radice di quelli che Agcom ha definito "gravi disservizi" Non c'è - per- una spiegazione ufficiale dettagliata,ha parlato di "problemi di accesso ...Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cuiè presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un'alternativa per seguire le ...(ANSA) - ROMA, 15 AGO - 'Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a #Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga ...(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Interviene l'Agcom sui 'gravi disservizi' registrati ieri nella trasmissione delle partite di Serie A da parte di Dazn, che si è aggiudicata i diritti per ...