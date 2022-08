Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari 15 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 15 agosto 2022) L’attesa è finita ed oggi finalmente toccherà anche ai tuffi. Il Foro Italico è pronto per cominciare a seguire anche gli Europei di tuffi con la solita splendida cornice che ha finora contraddistinto le gare di nuoto e nuoto artistico. Si comincia con la prova a squadre (il Team Event). Una gara che prevede che le squadre debbano eseguire due tuffi individuali ed uno sincronizzato misto, sia dal trampolino che dalla piattaforma, per un totale di sei tuffi in cui dovranno essere presenti tutti e sei i gruppi delle rotazioni. L’Italia schiera Eduard Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani e difende lo storico argento conquistato agli Europei di Budapest, anche se in quella occasione era presente Riccardo ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) L’attesa è finita edfinalmente toccherà anche ai. Il Foro Italico è pronto per cominciare a seguire anche glidicon la solita splendida cornice che ha finora contraddistinto le gare di nuoto e nuoto artistico. Si comincia con la prova a squadre (il Team Event). Unache prevede che le squadre debbano eseguire dueindividuali ed uno sincronizzato misto, sia dal trampolino che dalla piattaforma, per un totale di seiin cui dovranno essere presenti tutti e sei i gruppi delle rotazioni. L’Italia schiera Eduard Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani e difende lo storico argento conquistato aglidi Budapest, anche se in quella occasione era presente Riccardo ...

TuttoSuRoma : Calendario Europei nuoto #Roma oggi: orari domenica 14 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - zazoomblog : Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari domenica 14 agosto programma tv streaming italiane in gara ordi… - TuttoSuRoma : Calendario Europei nuoto #Roma oggi: orari 14 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara - zazoomblog : Calendario Europei arrampicata sportiva oggi: orari 14 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Calendario… - Nuotomania : DA OASPORT - #ArrampicataSportiva #Artistica #Canottaggio #Ciclismo Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli s… -