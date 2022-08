LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: iniziano gli ottavi della Sprint femminile! Attesa per Miriam Vece (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.53 11?489 il tempo di Laurine Van Riessen che non lascia scampo alla rivale britannica, pronostici rispettati. Tocca a Lea Sophie Friedrich e Orla Walsh. 17.51 In pista adesso Laurine Van Riessen e Lauren Bell. 17.49 Impeccabile la Campionessa del Mondo: Hinze chiude in 11?253, eliminata Jabornikova. 17.48 Pronte a sfidarsi Emma Hinze e Veronika Jabornikova. 17.46 11?536 per Mathilde Gros che accede agevolmente ai quarti di finale, niente da fare per Nikola Sibiak. 17.45 Ci siamo, si comincia con la francese Mathilde Gros contro la polacca Nikola Sibiak. 17.43 Questo l’ordine delle batterie: Mathilde Gros-Nikola Sibiak; Emma Hinze-Veronika Jabornikova; Laurine Van Riessen-Lauren Bell; Lea Sophie Friedrich-Orla Walsh; Olena Starikova-Oleksandra Lohviniuk (derby ucraino); Hetty Van Der ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53 11?489 il tempo di Laurine Van Riessen che non lascia scampo alla rivale britannica, pronostici rispettati. Tocca a Lea Sophie Friedrich e Orla Walsh. 17.51 Inadesso Laurine Van Riessen e Lauren Bell. 17.49 Impeccabile la Campionessa del Mondo: Hinze chiude in 11?253, eliminata Jabornikova. 17.48 Pronte a sfidarsi Emma Hinze e Veronika Jabornikova. 17.46 11?536 per Mathilde Gros che accede agevolmente ai quarti di finale, niente da fare per Nikola Sibiak. 17.45 Ci siamo, si comincia con la francese Mathilde Gros contro la polacca Nikola Sibiak. 17.43 Questo l’ordine delle batterie: Mathilde Gros-Nikola Sibiak; Emma Hinze-Veronika Jabornikova; Laurine Van Riessen-Lauren Bell; Lea Sophie Friedrich-Orla Walsh; Olena Starikova-Oleksandra Lohviniuk (derby ucraino); Hetty Van Der ...

