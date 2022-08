Elezioni: Rotondi, 'Meloni ultima spiaggia per centrodestra' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - ‘'Non sono di destra. Ho scelto, nel 1995, il centrodestra. Sto difendendo ostinatamente quella scelta, di cui oggi resta in piedi solo la possibilità che Giorgia Meloni vada a palazzo Chigi. È l'ultima spiaggia prima di dichiarare l'impossibilità di un centrodestra nel nostro Paese". Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - ‘'Non sono di destra. Ho scelto, nel 1995, il. Sto difendendo ostinatamente quella scelta, di cui oggi resta in piedi solo la possibilità che Giorgiavada a palazzo Chigi. È l'prima di dichiarare l'impossibilità di unnel nostro Paese". Lo afferma Gianfranco, presidente di 'Verde è popolare'.

