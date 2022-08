Nel cuore del Blazar

PierpaolMarino : Caro Garellik,sapere che ci hai lasciati, mi provoca un dolore indicibile. Il tuo sorriso solare,le tue magiche e i… - fanpage : Claudio Garella si è spento a 67 anni per problemi al cuore dopo un intervento chirurgico. “Garelik” lascia un segn… - elio_vito : La fiamma arde ancora nel cuore e nelle idee della destra? Forse è venuto il momento di spegnerla. La sinistra ha t… - mgqueen98 : RT @mannaggiaaa: Questo discorso inciso nel mio cuore. Le mani,la voce tremante,i sorrisi,gli occhi,le guance rosse. - _SoloCamilla : Addio al più grande e unico divulgatore televisivo . Sei stata una splendida persona ti ricorderemo tutti e sarai s… -

Vanity Fair Italia

... scomparso tragicamente2020 in seguito ad una lunga lotto contro un tumore scoperto2017. ... Mi fa male il. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande ...... Con ilpesante ci rivolgiamo a Vostra Santità. In quanto presidenti delle Associazioni Nazionali dell'Ordine di Malta, rappresentiamo il 90 per cento dell'opera svolta dall'Ordinemondo. ... Le spiagge del cuore della redazione di Vanity Fair Giovanni Bortolin aprì il primo negozio in via Gemona nel 1962: oggi i negozi Bortolin, guidati da Marco, sono diventati cinque ...A un anno dalla presa di Kabul dei talebani, il paese è isolato e in piena crisi economica. C'è almeno un motivo egoistico per cui l'Europa non può rimuovere ...