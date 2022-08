Equitazione, Mondiali Herning 2022: De Luca in finale nel salto a ostacoli (Di sabato 13 agosto 2022) Lorenzo De Luca, con una prova quasi perfetta, centra l’accesso alla finale nel salto a ostacoli, nell’ambito dei Mondiali 2022 di Equitazione in corso a Herning, in Danimarca. Il 1° aviere scelto, già finalista a Tryon 2018, sul suo cavallo F One Usa non commette errori nel percorso, ma subisce due penalità per aver ecceduto i limiti di tempo: la sua prova si chiude con 10.98, che gli permette di rientrare nei migliori 25 che domenica 14 agosto alle ore 14:00 si sfideranno nell’atto conclusivo. L’altro italiano in gara, Antonio Garofalo su Conquestador, ha commesso un primo errore sulla triplice numero 6 e un secondo nel finale sull’uscita della doppia gabbia, totalizzando 14.92, che lo relega al 30esimo posto, permettendogli ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Lorenzo De, con una prova quasi perfetta, centra l’accesso allanel, nell’ambito deidiin corso a, in Danimarca. Il 1° aviere scelto, già finalista a Tryon 2018, sul suo cavallo F One Usa non commette errori nel percorso, ma subisce due penalità per aver ecceduto i limiti di tempo: la sua prova si chiude con 10.98, che gli permette di rientrare nei migliori 25 che domenica 14 agosto alle ore 14:00 si sfideranno nell’atto conclusivo. L’altro italiano in gara, Antonio Garofalo su Conquestador, ha commesso un primo errore sulla triplice numero 6 e un secondo nelsull’uscita della doppia gabbia, totalizzando 14.92, che lo relega al 30esimo posto, permettendogli ...

