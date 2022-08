Torna la Polio in Europa: Londra offre richiamo vaccinale a un milione di bambini (Di venerdì 12 agosto 2022) Il virus della Polio, dichiarato eradicato nel Regno Unito nel 2003, è stato rilevato ben 116 volte nelle acque di scolo degli impianti idrici di Londra. La presenza delle tracce rinvenute, già evidenziate a giugno 2022, è di derivazione vaccinale del Poliovirus di tipo 2 (VDPV2), che in rari casi può contagiare in forma grave le persone che hanno un ciclo vaccinale non completo. A dare la notizia della presenza del virus è stato il governo, dopo aver ricevuto le analisi condotte dalla UK Heath Security Agency (UKHSA), l’agenzia del sistema sanitario pubblico che si occupa di sicurezza medica, i cui vertici due mesi fa avevano diffuso un’allerta assieme all’Agenzia nazionale del farmaco (MHRA). NewsSalute Sanità "Poliomelite e altre malattie non ci ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 12 agosto 2022) Il virus della, dichiarato eradicato nel Regno Unito nel 2003, è stato rilevato ben 116 volte nelle acque di scolo degli impianti idrici di. La presenza delle tracce rinvenute, già evidenziate a giugno 2022, è di derivazionedelvirus di tipo 2 (VDPV2), che in rari casi può contagiare in forma grave le persone che hanno un ciclonon completo. A dare la notizia della presenza del virus è stato il governo, dopo aver ricevuto le analisi condotte dalla UK Heath Security Agency (UKHSA), l’agenzia del sistema sanitario pubblico che si occupa di sicurezza medica, i cui vertici due mesi fa avevano diffuso un’allerta assieme all’Agenzia nazionale del farmaco (MHRA). NewsSalute Sanità "melite e altre malattie non ci ...

