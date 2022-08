Nadia Toffa, come è morta la celebre Iena: di cosa era malata e perché non ha avuto scampo (Di venerdì 12 agosto 2022) Nadia Toffa è morta a causa di un cancro al cervello di cui, ancora oggi, purtroppo non abbiamo una cura; si tratta di una forma di tumore molto aggressiva per la quale non esiste un target di farmaci come invece accade per reni, pelle o mammelle. Purtroppo, il tumore che ha colpito Nadia può essere trattato solamente con chirurgia, chemio e radioterapia. Quando il tumore ha colpito Nadia Toffa Il glioblastoma multiforme che ha colpito la giornalista de Le Iene, Nadia Toffa, può essere trattato esclusivamente con l’intervento chirurgico e in caso contrario, la prognosi del malato è fino a 6 mesi di vita. Questo cancro è poco chemioresponsivo, sebbene la chemioterapia sia tutt’ora il principale trattamento farmacologico per questo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 agosto 2022)a causa di un cancro al cervello di cui, ancora oggi, purtroppo non abbiamo una cura; si tratta di una forma di tumore molto aggressiva per la quale non esiste un target di farmaciinvece accade per reni, pelle o mammelle. Purtroppo, il tumore che ha colpitopuò essere trattato solamente con chirurgia, chemio e radioterapia. Quando il tumore ha colpitoIl glioblastoma multiforme che ha colpito la giornalista de Le Iene,, può essere trattato esclusivamente con l’intervento chirurgico e in caso contrario, la prognosi del malato è fino a 6 mesi di vita. Questo cancro è poco chemioresponsivo, sebbene la chemioterapia sia tutt’ora il principale trattamento farmacologico per questo ...

