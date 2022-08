LIVE Sinner-Carreno Busta 2-6 4-6, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: l’azzurro sbaglia troppo e manca un’occasione (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.06 La nostra DIRETTA LIVE termina, qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buonanotte da parte di OA Sport. 04.05 Carreno avanza per la prima volta in carriera ai quarti a Montreal dove domani sfiderà il britannico Jack Draper. 04.04 25 errori non forzati per Jannik Sinner contro i 12 dello spagnolo. 19-12 i vincenti a favore dell’italiano. L’iberico ha disputato una partita solidissima, aiutato tuttavia dalla prestazione troppo fallosa da parte dell’azzurro, che soprattutto con il diritto ha regalato troppo. Peccato perché il tabellone era davvero in discesa sino alla finale. 04.04 Pablo Carreno Busta supera in 1 ora e 25 minuti ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.06 La nostratermina, qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buonanotte da parte di OA Sport. 04.05avanza per la prima volta in carriera ai quarti adove domani sfiderà il britannico Jack Draper. 04.04 25 errori non forzati per Jannikcontro i 12 dello spagnolo. 19-12 i vincenti a favore dell’italiano. L’iberico ha disputato una partita solidissima, aiutato tuttavia dalla prestazionefallosa da parte del, che soprattutto con il diritto ha regalato. Peccato perché il tabellone era davvero in discesa sino alla finale. 04.04 Pablosupera in 1 ora e 25 minuti ...

