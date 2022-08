Elezioni, Pd: centrodestra tenterà un colpo di mano, vogliono l’Italia come la Russia? (Di venerdì 12 agosto 2022) ”Berlusconi oggi scopre le carte in modo definitivo. Una volta al governo, il centrodestra tenterà un colpo di mano: modifica della Costituzione, presidenzialismo, dimissioni del Presidente della Repubblica Mattarella. La flat tax perché ce l’ha la Russia, come lo stesso leader di Fi consigliò a Putin. Direi che gli italiani sono avvertiti. Un disegno eversivo, pericoloso, altro che destra moderata. vogliono l’Italia come la Russia?”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) ”Berlusconi oggi scopre le carte in modo definitivo. Una volta al governo, ilundi: modifica della Costituzione, presidenzialismo, dimissioni del Presidente della Repubblica Mattarella. La flat tax perché ce l’ha lalo stesso leader di Fi consigliò a Putin. Direi che gli italiani sono avvertiti. Un disegno eversivo, pericoloso, altro che destra moderata.la?”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

berlusconi : Con i leader dei partiti che compongono il centrodestra è stato condiviso e dato il via libera al programma che la… - pietroraffa : Sono tornati anche gli attacchi di Berlusconi al Capo dello Stato. E questi sarebbero i moderati del centrodestra #elezioni - LegaSalvini : ?? COMUNICATO CONGIUNTO DEL CENTRO DESTRA I leader dei partiti che compongono il centrodestra hanno condiviso e dat… - blue02410047 : RT @Musso___: IL PROGRAMMA DEL CDX - ex multis : 1?? “Piena adesione al processo di integrazione europea, con la prospettiva di un’Unione… - PandaRi1223 : RT @LucillaMasini: Il programma del centrodestra si suddivide in 15 punti. Se li unisci viene fuori il profilo di Benito. #Salvini #Meloni… -