Vista da vicino - Tutta la Fiat 500X foto per foto

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 11 agosto 2022) La, insieme alla sorella Jeep Renegade, è stata un modello chiave per l'ex gruppo FCA. Non solo perché il costruttore ha rilanciato lo stabilimento di Melfi proprio con queste due vetture, ma anche perché la sorella a ruote alte del Cinquino è stata la prima (e finora unica) sport utility europea del Lingotto. E ha riscosso un ottimo successo commerciale, soprattutto in Italia, dove dal lancio a oggi laè stabilmente rimasta tra le auto più vendute. Merito del suo look sbarazzino, ma anche delle suo abitacolo spazioso in relazione alle dimensioni compatte (ha una lunghezza di 4 metri e 26 centimetri). Sulla "X" ci si può viaggiare anche in cinque (anche se dietro, in tre, si sta un po' stretti), sfruttando un bagagliaio da 350 litri, che può essere ampliato fino a 1.000 litri abbattendo gli schienali dei sedili ...