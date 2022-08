Terrore ad alta quota: immobile sul sedile tutto il volo, poi la terribile scoperta (Di giovedì 11 agosto 2022) Tragedia a bordo di un aereo: una donna, tale Helen Rhodes, madre di due figli, è morta durante un volo partito da Hong Kong e diretto al Regno Unito. La sua famiglia credeva si fosse addormentata. I parenti soltanto in un secondo momento si sono accorti del drammatico evento. La vittima stava tornando a Londra dopo aver vissuto 15 anni in Giappone. Secondo quanto riferito dai principali media Helen sarebbe rimasta immobile per diverse ore, i familiari però non l’avrebbero svegliata, convinti che stesse riposando. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Alessia Pifferi, la notizia improvvisa dal carcere gela gli italiani: “Lo fa tutto il giorno” Una donna è morta davanti ai suoi cari mentre era in volo da Hong Kong verso il Regno Unito. I parenti all’inizio credevano stesse dormendo, poi la ... Leggi su tvzap (Di giovedì 11 agosto 2022) Tragedia a bordo di un aereo: una donna, tale Helen Rhodes, madre di due figli, è morta durante unpartito da Hong Kong e diretto al Regno Unito. La sua famiglia credeva si fosse addormentata. I parenti soltanto in un secondo momento si sono accorti del drammatico evento. La vittima stava tornando a Londra dopo aver vissuto 15 anni in Giappone. Secondo quanto riferito dai principali media Helen sarebbe rimastaper diverse ore, i familiari però non l’avrebbero svegliata, convinti che stesse riposando. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Alessia Pifferi, la notizia improvvisa dal carcere gela gli italiani: “Lo fail giorno” Una donna è morta davanti ai suoi cari mentre era inda Hong Kong verso il Regno Unito. I parenti all’inizio credevano stesse dormendo, poi la ...

gabri1967 : @angelicafratini @ldibartolomei Se ha vinto deve molto alle ‘sardine’ ma ancora di più alla Borgonzoni (o meglio, h… - cristalilies : @benstannies La nausea il vomito il terrore l’odio la disperazione la rabbia lo spaccare il tablet in due il buttar… - CiaoKarol : Papa Francesco, voce alta contro le armi nucleari: immorale l’uso ed anche il possesso La conferenza Onu, al via f… - PaolaVegliantei : Mentre siete tutti presi da cose più o meno importanti c’è chi non ha mai interrotto la caccia al terrore.… - NicoViscomi : RT @CBiffani: Mentre siete tutti presi da cose più o meno importanti c’è chi non ha mai interrotto la caccia al terrore. #alzawahiri finisc… -